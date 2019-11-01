РИАМО - 1 ноя. До конца 2019 года около 400 жителей подмосковного Можайского округа начнут получать качественную водопроводную воду благодаря модернизации водозаборного узла, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В рамках программы губернатора Московской области уже в этом году в ц/у Бородинское поле проведут работы по капитальному ремонту водозаборного узла и станции обезжелезивания воды», - говорится в сообщении.

В настоящее время подрядчик выполняет мероприятия по устройству опалубки, утеплению, армированию и заливке бетонной стяжки кровель помещений ВЗУ.

Губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Московской области с 2014 года с целью приведения в порядок ВЗУ и прочих очистительных объектов водоснабжения.