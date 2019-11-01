РИАМО - 1 ноя. Воспитанницы «Спортивной школы» подмосковного Реутова планируют принять участие в чемпионате России по художественной гимнастике, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Их руководитель – опытный тренер Екатерина Климушина, которая преподает художественную гимнастику в спортивной школе уже 17 лет. Под ее руководством занимаются 48 девочек от 6 до 10 лет», – говорится в сообщении.

Юные спортсменки под руководством Климушиной неоднократно становились победителями или призерами в чемпионатах области в групповых упражнениях.

МБУ «Спортивная школа» работает в Реутове с 1967 года. В отделении художественной гимнастики подготовлено 19 мастеров спорта, более 35 кандидатов в мастера спорта, более 50 перворазрядников.