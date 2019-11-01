РИАМО - 1 ноя. Тринадцать артистов Мариинского театра, выступавших в концертном зале в «Зарядье», обратились в скорую помощь из-за сильного отравления, им поставили диагноз — пищевая токсикоинфекция, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

В итоге шестерым потребовалась госпитализация в инфекционные стационары города. Медики оценивают состояние заболевших как средней степени тяжести. Роспотребнадзор начал проведение эпидемиологического расследования.

«Все заболевшие накануне употребляли заказанную через интернет еду в ланч-боксах, в состав которых были включены куриная продукция и салат. Производителем готовой еды является кейтеринговая компания «Дело вкуса» индивидуального предпринимателя С.В. Анисимова», - говорится в сообщении.

Сейчас по месту осуществления деятельности кейтеринговой компании проводятся проверки. Также специалисты исследуют гостиницы, где проживали артисты, с целью выяснения причин и условий возникновения очага инфекционного заболевания.

«В связи с многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований при приготовлении и хранении готовой пищевой продукции в цехе кейтеринговой компании, в том числе отсутствием сопроводительных документов , подтверждающих качество и безопасность сырья и готовой пищевой продукции, условий для хранения готовой продукции, в том числе необходимого холодильного оборудования, меддокументации на персонал, помещения цеха опечатаны», - отмечается в материале.

Специалистами надзорного ведомства проводится забраковка сырья и готовой продукции, не имеющих сопроводительных документов. Кроме того, прекращена доставка еды в офисы из этого цеха.

Ранее он находился по другому адресу и принадлежал юридическому лицу ООО «Городская служба питания «Дело вкуса». В связи с аналогичными нарушениями работа этой компании управлением Роспотребнадзора по Москве была приостановлена. Тогда компания прекратила свою деятельность и переехала на новое место, где продолжила свою работу в качестве деятельности индивидуального предпринимателя с теми же нарушениями.

Расследование по факту произошедшего продолжается. Других эпизодов заболевания среди артистов Мариинского театра не зарегистрировано.