РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 ноя. Рабочая группа при архитектурной комиссии Московской области одобрила авторскую идею архитектурно-художественной реконструкции стадиона «Весна» в микрорайоне Климовск Подольска, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«На участке площадью 2 гектара будет проведен комплекс мероприятий по модернизации и реконструкции существующей структуры стадиона: будет произведен демонтаж старого административного корпуса и существующих трибун. На их месте планируется построить новое одноэтажное здание спортивного корпуса с комфортной современной трибуной и навесом на одну тысячу зрителей», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По проекту в новом корпусе площадью порядка 1,8 тысячи квадратных метров планируется разместить блоки физкультурно-оздоровительных и административно-бытовых помещений. Учитывая запросы занимающихся спортсменов и любителей спорта, внутри корпуса запланированы: универсальный зал площадью порядка 700 квадратных метров, зал тяжелой атлетики, просторные и комфортные помещения тренерских, судейских, раздевалок, оснащенных душевыми и саунами, кабинеты медперсонала.

«Новое планировочное решение здания позволило рационально использовать территорию стадиона и вписать спортивный корпус в существующую градостроительную ситуацию с жилой застройкой с одной стороны и оживленной улицей с другой. Контрастное колористическое решение, заданный архитекторами ритм фасада придают зданию динамичность, созвучную функции спортивного объекта», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Помимо этого, на стадионе будет проведена замена покрытия футбольного поля на современное с подогревом, а также обустроено легкоатлетическое ядро для занятий баскетболом, волейболом и прыжками в длину. Стадион станет универсальным спортивным объектом для тренировок практически в любое время года, а также для спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе соревнований городского уровня.