РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 1 ноя. В Дзержинскую городскую больницу поступило новое медицинское оборудование – лапароскопическая стойка для гинекологии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Аппарат дает возможность провести визуальное обследование внутренних органов малого таза и брюшной полости.

«Благодаря новому оборудованию наши врачи теперь могут проводить диагностику и оперативное лечение на новом уровне. Поступившая стойка позволяет проводить высокотехнологические и современные операции с визуальным контролем, при этом не делая больших разрезов. Это снижает риск послеоперационных осложнений и сокращает сроки реабилитации», – сказала главный врач больницы Лира Овезова.

В гинекологии лапароскопические операции применяются при лечении бесплодия, миомы, при внематочной беременности, операциях на яичниках и других заболеваниях, а также при диагностике.

Аппарат уже введен в работу. Его стоимость составляет 13 миллионов рублей.