РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 ноя. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил реализацию программы благоустройства дворов по улице Твардовского в Балашихе и попросил устранить все нодочеты, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Депутат вместе с представителями управляющей компании и совета дома проверил качество выполненных работ во дворах домов №№26, 40, 42 и 44 по улице Твардовского. Во дворе дома №26 подрядная организация заасфальтировала внутридворовый проезд, установила фонари освещения, уложила мягкое покрытие на детской площадке, смонтировала городок, уложила газонное покрытие и частично замостила внутридворовую дорожку.

«Помимо «оборванной дорожки», «картину» портит незавершенное озеленение территории – куча земли, навалы строительного мусора и дорожной плитки, разбросанной по периметру площадки. Есть вопросы и к монтажу детского городка – специальными заглушками частично не закрыты болты крепления», – сказал Ефимов.

Он добавил, что жители дома также высказали опасение по поводу пустыря рядом с их домом в районе снесенного недостроенного детского сада, в который начали сваливать бытовой мусор. Уточним план развития данной территории и доведем до горожан.

Представитель совета дома №42 по улице Твардовского Анастасия Денисова посетовала, что строители выходят на их площадку эпизодически.

«У нас двор на три многоквартирных дома и потому объем работ значительный – это не только детский городок, но и площадка для занятий ГТО. На прорезиненное покрытие смонтировали горку, качели и веревочную «ползалку». Для ребят постарше – установлена площадка для занятий ГТО. Работы пока не завершены: не до конца уложено газонное покрытие, не настроены спортивные снаряды – заниматься на них нельзя», - пояснила Денисова.

Депутат отметил, что по периметру детского городка установлены временные сетки-заграждения, между которыми опасно лавируют ребятишки.

«Попросим управление по благоустройству администрации Балашихи провести работу с подрядной организацией, чтобы все недоделки во дворах на Твардовского были устранены в кратчайшие сроки. Совместно с советом дома примем участие в приемке площадки», – заключил Ефимов.