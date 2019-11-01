РИАМО - 1 ноя. В рамках производственной программы АО «ФПЛК» в селе Сокольниково подмосковного Можайского городского округа провели текущий ремонт водонапорной башни, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Башня снабжает холодной водой все население села, а также обеспечивает бесперебойную работу котельной.

«Благодаря данным мероприятиям около 800 жителей села Сокольниково смогут бесперебойно получать в свои дома ХВС и теплоснабжение в осенне-зимний период», - говорится в сообщении.

Как напомнили в министерстве, котельная в Сокольникове была комплексно модернизирована в рамках инвестиционной программы в 2018 году.