РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 ноя. Рабочие завершают вынос водоводов при строительстве новой дороги на улице 43-й Армии в подмосковном Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В настоящее время в Подольске продолжается строительство участка автомобильной дороги по улице 43-й Армии в микрорайоне Кузнечики. Дорога существенно облегчит выезд и въезд жителям нескольких микрорайонов, где проживают более 70 тысяч человек.

«В частности, продолжаются работы по выносу инженерных сетей и коммуникаций. Полностью вынесены тепловые сети, завершается работа по выносу водоводов. Значительный объем работ остался по выносу кабельных линий, принадлежащих ЮС ПАО «МОЭСК» и «Мособлэнерго». Ведутся работы по устройству земляного корыта, песчаного и щебеночного оснований под дорожную одежду. Более 2,5 тысячи квадратных метров основания дороги подготовлено к укладке нижнего слоя асфальтобетона», – говорится в сообщении.

Еженедельно в администрации округа проводятся расширенные рабочие совещания по определению необходимых дополнительных мер для исполнения поручения губернатора Московской области о запуске рабочего движения на данной дороге в конце текущего года. Мероприятия организуются по поручению главы Подольска Николая Пестова.

Строительство дороги ведется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Стоимость строительства составляет свыше 450 миллионов рублей. Средства выделены из Дорожного фонда Московской области.