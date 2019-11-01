РИАМО - 1 ноя. На ВДНХ обновили павильон «Макет Москвы», миниатюрная копия столицы увеличилась примерно на 100 квадратных метров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Добавилось около 100 квадратных метров, на которых разместились миниатюрные Киевский вокзал, Андреевский мост, бывшая гостиница «Украина», Донской монастырь и еще около 1 тысячи объектов. Город меняется, и макет вместе с ним», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее павильон «Макет Москвы» закрывался на реконструкцию, в рамках которой на нем появилось более 1 тысячи новых объектов, в числе которых 25 знаковых. Изначально предполагалось, что работы по расширению уникального макета продлятся месяц.

Макет создается с 2012 года. Он представляет собой модель города в рамках Бульварного и Садового колец, включающую в себя более 20 тысяч зданий и сооружений в масштабе 1:400.