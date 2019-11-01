РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 1 ноя. На предприятии «Трак Бетон» в подмосковных Котельниках создали лабораторию, которая следит за качеством поставляемого сырья на производство, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Под руководством основателя предприятия по производству товарного бетона «Трак Бетон» Олега Козловского создана собственная лаборатория, которая позволяет следить за качеством поставляемого сырья», – говорится в сообщении.

Из сырья на предприятии делается бетон, щебень и песок. Уникальность лаборатории в том, что на ее основе был разработан состав бетонного раствора, который не имеет аналогов на рынке. Помимо прочего, специалисты лаборатории могут проводить испытания готовых сооружений, как собственных, так и на заказ.

Предприятие «Трак Бетон» обеспечило надежным фундаментом ряд объектов, построенных в Котельниках – крупнейшие торговые центры «Аутлет», «Белая Дача», «Глобус» и жилые комплексы. Популярность предприятия давно вышла за пределы города, и теперь заказчики требуют выполнения самых нестандартных задач, которые возникают особенно при строительстве Московского метрополитена и на крупнейших складских комплексах.