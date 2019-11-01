РИАМО - 1 ноя. Следователи устанавливают обстоятельства смерти следственно-арестованного в подмосковном Серпухове, уже проведен осмотр места происшествия, опрошены сотрудники дежурной смены СИЗО-3, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по Серпухову ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту обнаружения 30 октября 2019 года тела следственно-арестованного <…> в банно-прачечном комплексе ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Московской области», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина без признаков жизни был обнаружен другими следственно-арестованными во время помывки.

К настоящему времени опрошены сотрудники дежурной смены СИЗО-3 УФСИН России по Московской области, проведен осмотр места. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что мужчина, обвиняемый в убийстве своей сожительницы на детской площадке в подмосковном Раменском, покончил с собой в следственном изоляторе. Его тело нашли в СИЗО Серпухова 30 октября.

Днем 25 июля 2019 года в подмосковном Раменском на улице Лесной на одной из детских площадок мужчина напал с ножом на молодую женщину. Он нанес своей бывшей сожительнице около 20 ножевых ранений на глазах у ее пятилетней дочери. Мужчину оперативно задержали, во время допроса он признал вину.