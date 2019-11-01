РИАМО - 1 ноя. Представителей Минэкономразвития РФ познакомили с работой блока многофункциональных центров в подмосковном Центре управления регионом, а также рассказали о принципах и эффективности функционирования системы, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ Московской области «МО МФЦ».

С данной работой ознакомились директор департамента государственного управления Минэкономразвития РФ Андрей Матвеенко, заместитель директора департамента Светлана Ширяева и начальник отдела данных и официальной статистики департамента Павел Потанин.

«В рамках визита министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал о концепции центра, принципах и эффективности его функционирования», - отмечается в материале.

ЦУР позволяет оперативно реагировать на отзывы и пожелания заявителей многофункциональных центров госуслуг Подмосковья, отслеживать и оценивать работу специалистов центров «Мои документы», проводить мероприятия по совершенствованию качества предоставления услуг, предупреждать появление аналогичных проблем в будущем.

Так, с начала года срок рассмотрения отзывов заявителей сократился до двух дней, ранее он мог достигать двух недель, а количество жалоб на деятельность МФЦ сократилось в три раза.

Центр управления регионом был запущен в Подмосковье в конце 2018 года по указу президента РФ. Он позволяет собирать информацию о проблемах региона в режиме онлайн и решать их в максимально сжатые сроки.