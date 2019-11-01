РИАМО - 1 ноя. Доказательств влияния изменчивости давления на гипотоников и гипертоников в научной среде нет, однако такое мнение бытует, в то же время климат действительно влияет на состояние здоровья, сообщил журналистам в пятницу исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Большинство исследователей опираются в вопросах такой зависимости только на научные статьи. Крайне редко появляются публикации, в которых доказывалось бы, ну скажем, влияние изменчивости давления на состояние гипотоников или гипертоников. Почему-то бытует такое мнение, но оно не доказано. <...>. Никаких фактов, связанных с влиянием погоды на человека, нет. Нужно опираться только на факты», - сказал Вильфанд.

По его словам, известен лишь один факт, что при сильном ветре, низкой температуре и постоянном дожде люди часто простужаются и болеют. Он добавил, что климат действительно влияет на состояние здоровья.