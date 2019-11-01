РИАМО - 1 ноя. До 2027 года на строительство платной скоростной дороги Москва – Казань заложено до 730 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс».

«730 миллиардов рублей - это у нас строительство трассы Москва - Казань, строительство обхода города Тольятти. Деньги бюджета, которые предполагалось направлять на два участка, которые сдвинуты вправо (то есть перенесены по срокам до 2027 года), будут направлены на мероприятия, связанные с развитием М-5 и М-7», — сказал первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

По его словам, на уже запущенный объезд города Тольятти приходятся 120 миллиардов рублей, из которых 70 миллиардов – бюджетные средства разных уровней, остальное – инвестиции.

Он добавил, что также на строительство автодороги от ЦКАД без Балашихи и Ногинска потребуется порядка 610-612 миллиардов рублей. В перечень работ включено строительство моста через Волгу.

Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко отметил, что система финансирования и привлечения внебюджетной доли на участках магистрали будет разная. Но в целом она прогнозируется в соотношении 60% на 40%.

Ранее Акимов отметил, что Минтранс России и министерство экономического развития РФ разработали компромиссный вариант строительства трассы Москва – Казань, разбитый на этапы. По нему до 2024 года планируется построить дорогу от Москвы через Владимир до Арзамаса (это почти 350 километров) и сделать обход Казани (свыше 140 километров).