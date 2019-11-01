РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. В Доме культуры «Машиностроитель» в микрорайоне Подольска 4 ноября пройдет праздник, приуроченный ко Дню народного единства, гостям покажут костюмы народов мира и для них проведут мастер-классы, сообщается в группе «ДК «Машиностроитель» городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В ДК «Машиностроитель» микрорайона Климовск Подольска 4 ноября пройдет праздничный концерт и развлекательная программа, посвященная Дню народного единства. В программе будет выставка костюмов мира, выступление духового оркестра, мастер-классы, интерактивная часть, праздничный концерт и многое другое. Также будет работать выставка библиотек округа и историко-краеведческого музея Климовска», – говорится в сообщении.

Праздник будет проходить с 13:00 по адресу: микрорайон Климовск, улица Ленина, дом 20. Вход свободный.