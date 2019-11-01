РИАМО - 1 ноя. Самым распространенным способом обращения в подмосковную систему-112 оказались телефонные звонки — порядка 90% от общего количества вызовов, говорится в сообщении пресс-службы системы-112.

Люди могут звонить на номер 112 в Подмосковье со стационарного телефона, таксофона или с мобильного даже в том случае, если нет средств на счете или в телефон не вставлена SIM-карта.

«Ежедневно операторы системы-112 обрабатывают в среднем более 21 тысячи вызовов. Чаще всего на номер «112» звонят по вопросам, относящимся к компетенции скорой помощи, на втором месте – обращения в правоохранительные органы (полиция, ГИБДД), на третьем месте – пожарные, на четвертом – служба газа», - говорится в сообщении.

Системному развитию системы-112 в регионе уделяется много внимания. В первую очередь, работа ведется над повышением ее удобства и доступности для жителей. На сегодняшний день в региональную систему-112 можно обратиться уже пятью различными способами — позвонить по телефону, отправить SMS-сообщение, через мобильное приложение, с помощью программы Skype, а также сообщить о происшествии посредством оборудования системы ЭРА-ГЛОНАСС.

«Система-112 Московской области является самой масштабной на территории Российской Федерации. В обеспечении ее работы задействовано более 3,5 тысячи специалистов. Для организации работы областной системы-112 было разработано самое современное программное обеспечение и внедрены технологические решения, не имеющие аналогов в России», - отмечается в материале.

Система уже показала себя в сложных ситуациях, где нужно взаимодействие нескольких служб. Кроме того, благодаря внедрению системы-112 снизилось время реагирования на различные чрезвычайные ситуации.