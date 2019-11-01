РИАМО - 1 ноя. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) проводит конкурс среди подписчиков в Instagram, победители которого получат билеты на XII церемонию вручения Международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала».
Пользователям для участия в конкурсе нужно подписаться на аккаунт РИАМО (@inmsk), а также отметить в комментариях под соответствующим постом друга, с которым они хотят посетить мероприятие.
Победителей выберут случайным образом 5 ноября. Церемония состоится 2 декабря на сцене Театра имени Вахтангова в Москве.
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2 декабря на сцене Театра им. Вахтангова состоится XII церемония вручения Международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала». Среди номинантов этого года Олег Меньшиков, Андрей Кончаловский, Кирилл Серебренников, Александр Петров, Чулпан Хаматова, Ирина Муравьева и многие другие! Кстати, голосование все еще открыто и вы можете принять в нём участие, но еще мы дарим вам возможность увидеть церемонию своими глазами — разыгрываем пару билетов среди наших подписчиков! Условия участия: Убедитесь, что подписаны на нас, @inmsk, подпишитесь на @zvezda_teatrala, отметьте в комментариях друга, с которым хотите посетить мероприятие. Чем больше друзей – тем больше шансов! Победителей определим случайным образом 5 ноября.
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