РИАМО - 1 ноя. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) проводит конкурс среди подписчиков в Instagram, победители которого получат билеты на XII церемонию вручения Международной премии зрительских симпатий «Звезда театрала».

Пользователям для участия в конкурсе нужно подписаться на аккаунт РИАМО (@inmsk), а также отметить в комментариях под соответствующим постом друга, с которым они хотят посетить мероприятие.

Победителей выберут случайным образом 5 ноября. Церемония состоится 2 декабря на сцене Театра имени Вахтангова в Москве.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.

РИАМО является поставщиком оперативной и достоверной текстовой и мультимедийной информации (фото, инфографика) для СМИ, экспертов и читателей.