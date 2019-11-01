РИАМО - 1 ноя. В январе-сентябре 2019 года в Подмосковье за счет всех источников финансирования ввели в эксплуатацию 73391 новую квартиру, говорится в сообщении пресс-службы Мосстата.

Общая площадь жилых домов с учетом построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, составила 5,759 миллиона квадратных метров, в сельской местности – 2,33 миллиона квадратных метров жилья (40,5% от общего ввода).

«Населением за счет собственных и заемных средств было введено в действие с учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, 2,984 миллиона квадратных метров жилья. Доля этих домов в общем объеме введенного жилья составила 51,8%», — говорится в сообщении.

Такого жилья больше всего ввели в эксплуатацию в Одинцовском округе - 339,8 тысячи квадратных метров, в Истре - 337,6 тысячи квадратных метров, в Солнечногорске - 265,5 тысячи квадратных метров.

В регионе ввели в эксплуатацию 2,775 миллиона квадратных метров общей площади жилых домов (без индивидуального строительства), из них 66,1% приходились на монолитные здания, 17,1% – на панельные, 4,5% – на кирпичные, 2,1% – на блочные, 1,1% – на каменные, 9,1% – на прочие здания.

Средняя фактическая стоимость 1 квадратного метра жилых домов (без индивидуального строительства) для застройщиков составила 48539 рублей (в сельской местности – 53721 рубль, в городах и поселках городского типа – 48501 рубль). Для сравнения: в соответствующем периоде 2018 года стоимость 1 квадратного метра жилых домов (без индивидуального строительства) – 44612 рублей (в сельской местности – 39178 рублей, в городах и поселках городского типа – 44683 рубля).