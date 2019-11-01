РИАМО - 1 ноя. В Подмосковье развивают уникальный туристический проект «Руза заповедная», он будет иметь свой слоган и узнаваемый бренд, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Рузский округ с визитом посетили руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина и посол Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Вячеслав Фетисов. Они поддержали уникальный туристический проект «Руза заповедная» и посетили места, доступные всем гостям Подмосковья.

«С самого начала было понятно, что Руза - это не туристические улочки и фестивали, Руза - это природа. Местные «Рузская Аляска» и ферма «Бараново» - образцовый экокластер. Здесь есть все, чтобы почувствовать единение с природой: северные ездовые хаски, козы, лошади, фермерская продукция, глэмпинг и все это в заповедных местах на берегу Москвы-реки», - отметила Галкина.

Сейчас на территории округа разрабатывают концепцию развития. Проект «Руза заповедная» будет иметь свой слоган и узнаваемый бренд. Все эти места лишь часть того, что может предложить Руза. Здесь проводят множество мероприятий — от ловли рыбы подо льдом до музыкальных фестивалей.

Например, «Рузская Аляска» — деревня, в которой живут хаски. С ними можно поиграть. Там же можно попариться в бане, прогуляться вдоль полей, а потом уснуть в глэмпинге на природе. На ферме «Бараново» живут козы, гуси, лошади и даже черные свинки. Там можно отведать настоящий деревенский сыр.

Другое уютное место — это «Дедова корчма». Интерьер этого комплекса максимально приблизили к деревенскому, но не пренебрегли комфортом. В Рузе есть и юртовый комплекс с баней.

Кроме того, в Рузском городском округе работает реабилитационный центр для детей «Вдохновение». Здесь для сирот и ребят из неблагополучных семей создали дружественную и творческую атмосферу.

«Дружбой с Вячеславом Фетисовым мы гордимся и дорожим. Будучи послом Всемирной туристской организации ООН, он как никто другой поможет мировой общественности обратить внимание на заповедные земли Подмосковья. Недавно мы позвали его с нами в Зарайск и теперь собираем информацию и готовим документы, необходимые для того, чтобы Зарайские земли могли претендовать на попадание в список наследия ЮНЕСКО», - добавила Галкина.

Она уточнила, что туристическая сфера в Рузском округе нуждается в финансовой и информационной поддержке.

«Первый шаг мы уже сделали - совместно с дорожными службами и администрацией Рузы проложили прекрасную дорогу к деревне Бараново. Вячеслава Фетисова очень воодушевили эти места, и он пообещал дальше помогать в развитии подобных территорий», - заключила Галкина.