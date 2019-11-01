РИАМО - 1 ноя. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов в рамках презентации инвестиционного потенциала региона в Стамбуле встретился с членами Ассоциации отельеров Турции, которая поделится опытом в создании инфраструктуры для туристов в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«По итогам 2018 года Московскую область посетило более 15 миллионов туристов, и у нас стоит амбициозная задача увеличить эту цифру в два раза по итогам 2024 года. Для этого мы разработали уникальные условия поддержки инвесторов, которые готовы развивать в Подмосковье гостиничные сети и туристическую инфраструктуру», - сказал Хромов.

Он добавил, что правительство выделяет привлекательные земельные участки для строительства без торгов, оказывает налоговые льготы и субсидирует капитальные затраты на возведение инженерной инфраструктуры.

Представители турецких гостиничных сетей интересовались тем, какие мероприятия проводит Московская область для увеличения туристического потока, и предложили поделиться опытом в создании инфраструктуры для туристов в Подмосковье. Также стороны обсудили развитие лечебно-оздоровительного туризма в регионе и строительство спа-отелей.

В мероприятии приняли участие представители 14 компаний, в том числе представители Hotels Türkiye, Titanic Hotels Türkiye, Point Hotels Türkiye, Allseasons Hotels, Divan Hotels Türkiye, Avantgarde Collection Türkiye и других сетей.

Ассоциация отельеров сегодня – это более 300 крупнейших управляющих компаний гостиничными сетями Турции и национальных туристических операторов.

В презентации Хромов обратил внимание, что сегодня Московская область входит в топ-5 туристических регионов России и является одним из самых динамично растущих по турпотоку субъектов страны.

Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья разработало каталог земельных участков для реализации проектов по строительству туристических объектов. Проект касается 51 участка, из них 39 - под возведение гостиничных комплексов, восемь - под реконструкцию усадеб, четыре – под базы отдыха.