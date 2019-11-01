РИАМО - 1 ноя. Метеорологи не ожидают скорого наступления по-настоящему зимней погоды, сейчас жители находятся в периоде предзимья, который может продолжаться до 15-20 декабря, в целом, зима ожидается нехолодной, сообщил журналистам в пятницу исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если для большинства жителей планеты существует четыре сезона, то у метеорологов шесть сезонов. Один из них — предзимний — период между осенью и зимой. Это период который длится примерно с середины октября по 15-20 декабря. Зима наступает для метеорологов только с этого периода. Мы пока находимся в предзимье. Будет очень переменчивая погода», - сказал Вильфанд.

При этом он заметил, что до зимы пока еще далеко, а устойчивый снежный покров установится не раньше конца ноября.

«В Москве устойчивый переход через 0 градусов в сторону понижения происходит только в конце первой декады ноября. Это не значит, что в этом году так будет. Устойчивый снежный покров устанавливается 28-29 ноября. Поэтому до зимы все-таки далеко», - подчеркнул Вильфанд.

По его словам, такой теплой и ласковой погоды, которая была в октябре, ожидать не стоит. Однако зима ожидается не холодной.

«В целом зима ожидается не холодной. Температурный фон будет около или выше нормы . Насколько выше? Пока невозможно предсказать. Зима практически на всей территории России ожидается около и выше нормы по температурному фону", - отметил Вильфанд.

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