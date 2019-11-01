РИАМО - 1 ноя. Подмосковный Центр содействия строительству проведет прямой эфир в Instagram, в рамках которого расскажет застройщикам об установлении санитарно-защитных зон при возведении объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Во вторник, 12 ноября, в 16:00 в Instagram-аккаунте министерства жилищной политики @minzhilmo состоится прямой эфир на тему: «Как проще установить свою санитарно-защитную зону при строительстве объекта», - говорится в сообщении.

Во время эфира можно будет задавать любые вопросы по теме в онлайн-режиме. Мероприятие будет интересно проектировщикам, застройщикам, техническим заказчикам, сотрудникам администраций городских округов.

«Эфиры проводятся для всех, кто планирует строить нежилые объекты в Подмосковье. В рамках эфира слушателям пояснят, как проще установить свою санитарно-защитную зону. Приглашаем всех к участию», − отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.