РИАМО - 1 ноя. Подмосковный опыт цифровизации контрольно-надзорной деятельности отметили наградой Минэкономразвития России, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«На ежегодной конференции Минэкономразвития России «Реформа государственного управления: новое качество государственного контроля» Московская область отмечена в числе регионов-лидеров по исполнению целевой модели. Почетный знак «Отличник контрольно-надзорной деятельности» вручил статс-секретарь — заместитель министра экономического развития России Савва Шипов», - говорится в сообщении.

Московская область является одним из ведущих регионов РФ, где создаются и успешно внедряются передовые технологии в рамках реформирования контрольно-надзорной деятельности.

На территории Подмосковья впервые в России появился реестр обязательных требований для использования в мобильном приложении при проведении всех видов проверок.

«Важной составляющей контрольной системы является также мобильная диспетчерская платформа. Эта система позволяет отслеживать выполнение муниципальных контрактов и заданий, решать специальные задачи по контролю подведомственных учреждений», - отмечается в материале.

Так, технология самопроверки по электронному чек-листу в мобильном приложении активно используется для соблюдения стандарта работы офисов МФЦ и сотрудников участковых социальных служб.