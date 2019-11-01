РИАМО - 1 ноя. Днем в пятницу на севере столицы пошел снег, который сопровождается ощутимыми порывами ветра, передает корреспондент РИАМО.

Крупные снежинки кружатся в воздухе и ухудшают видимость на дороге. Снег ложится на газоны и крыши зданий, но на дороге практически сразу тает.

Снег сопровождается ощутимыми порывами ветра. Температура воздуха ощущается ниже, чем есть на самом деле. По данным Росгидромета, в Москве минус 1 градус.

В пятницу в Московском регионе максимальная температура может достичь плюс 4 градусов. Порывы ветра достигнут 12-14 метров в секунду.

Кроме того, в регионе объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за гололедицы.

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