РИАМО - 1 ноя. В отношении 47-летнего Надира Исмаилова (до смены фамилии — Салифова) возбуждено и расследуется уголовное дело, его подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии, столичные следователи объявили его в международный розыск, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, с 2009 года по настоящее время Исмаилов, находясь за пределами Российской Федерации, пользуясь авторитетом и влиянием в преступной сфере, причисляя себя к ворам в законе, занимался организацией, руководством и координацией преступной деятельности в городе Москве и других регионах России», - сказала Иванова.

Подозреваемый, известный в криминальных кругах под кличкой Гули, подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Также в отношении него возбуждено дело по статьям 126 УК РФ «Похищение человека» и 163 УК РФ «Вымогательство». По делу и похищении людей с целью вымогательства на территории Москвы и Тольятти Исмаилову заочно предъявлено обвинение.

«Следователями совместно с сотрудниками ФСБ и ГУУР МВД России проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление местонахождения и задержание Надира Исмаилова. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила Иванова.

В отношении объявленного международный розыск Исмаилова судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.