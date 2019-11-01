РИАМО - 1 ноя. Раненного мужчину госпитализировали сотрудники скорой помощи из дома по улице Некрасова в коттеджном поселке «Вешки-Сити» в Мытищах, в причинении ему телесных повреждений подозревают супругу, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

У мужчины 1976 года рождения медики зафиксировали колото-резаное ранение брюшной полости.

«Установлено, что вечером 29 октября жена пострадавшего 1975 года рождения в ходе возникших неприязненных отношений во время ссоры причинила ножевое ранение мужу», - сказал собеседник агентства.

Сейчас женщина задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».