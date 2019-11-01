РИАМО - 1 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил на бесплатный кинопоказ детей из города Дрезна, которые имеют успехи в спорте, культуре и творчестве, перед киносеансом глава региона угостил ребят попкорном, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

В пятницу Воробьев посетил центр культурного развития «Юбилейный» в городе Дрезна городского округа Орехово-Зуево. Директор учреждения Лидия Рожнова показала губернатору центр и рассказала о его работе. Глава региона также пообщался с одаренными детьми, для которых в центре организовали праздничное представление с клоуном. После ребят ожидал показ российского фильма «Робо». Перед началом сеанса Воробьев раздал детям попкорн и пожелал им приятного просмотра.

«Хочу вас всех поприветствовать в этом теплом, уютном зале. Надеюсь, кино, которое вы будете смотреть, будет интересным, понравится вам», - сказал Воробьев.

По словам Рожновой, губернатор также посмотрел, как занимаются в клубных формированиях центра «Юбилейный».

«Благодаря Андрею Юрьевичу - об этом в городе знают все - построен наш центр, а также у нас открылся 27 августа новый кинозал, что очень, конечно, необходимо, так как город большой, а кинотеатра не было. Мы очень благодарны ему за это. Мы были рады встретить его в нашем центре», - сказала Рожнова.

Строительство центра культурного развития «Юбилейный» началось в 2016 году на месте здания ДК имени Волкова. Открытие центра состоялось в марте 2017 года. Работы по возведению объекта проводились в рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья». Общий объем финансирования составил 132,7 миллиона рублей.

Центр «Юбилейный» занимается организацией культурно-досуговой деятельности, обеспечивает работу клубных формирований с учетом наиболее популярных интересов и потребностей, а также возрастной дифференциации населения. На данный момент здесь функционируют 56 клубных формирований для детей и взрослых, а также для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, 27 августа 2019 года в рамках региональной программы Московской области «Культурная среда Подмосковья» национального проекта «Культура» в центре открылся современный кинозал на 177 мест. На приобретение кинооборудования были выделены средства в размере почти 5 миллионов рублей.