РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 ноя. Домодедовская делегация из пяти человек приняла участие в I Всероссийском слете волонтеров общественной организации «Общее дело», сообщается на официальной странице СДК «Русь» в соцсети «ВКонтакте».

«Домодедовская делегация побывала с 29 по 31 октября на I Всероссийском слете волонтеров общероссийской общественной организации «Общее дело». Желающих поехать на слет было достаточно много, но попали самые активные и бойкие ребята», – говорится в сообщении.

Городской округ Домодедово представили Алена Головкина и Виктория Герасимова (Молодежный актив «220 вольт»), Анна Винокурова (Молодежный клуб «Лидер»), Елизавета Никулина (Молодежный центр «Интеграл») и Виктория Сидорова (Молодая гвардия).

«Ребята городского округа Домодедово достойно приняли участие в слете, показали себя с лучшей стороны, были активными. Получили безусловно богатый опыт в волонтерской среде от объективных спикеров и спортсменов России», - добавляется в сообщении.

Первый всероссийский слет волонтеров общероссийской общественной организации «Общее дело» проходил в Мытищах. Подмосковье представили 50 волонтеров, а всего в слете приняли участие более 200 волонтеров из 17 регионов России.