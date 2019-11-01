РИАМО - 1 ноя. Первые платные парковки в Москве организовали ровно 7 лет назад — 1 ноября 2012 года в рамках пилотного проекта, сейчас на улицах столицы создано 81,8 тысячи платных парковочных мест, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«В рамках пилотного проекта на улицах Петровка, Каретный Ряд и в близлежащих переулках появилось 558 платных мест. Проект платных парковок был признан успешным, поэтому столичное парковочное пространство продолжило развиваться дальше. Сейчас в столице организовано более 81,8 тысячи платных парковочных мест», - говорится в сообщении.

Генеральный директор ГКУ «АМПП» Александр Гривняк отметил, что в учреждении постоянно работают над тем, чтобы парковочные сервисы и парковки стали удобнее и доступнее для столичных автомобилистов

«На парковках улучшаются и сервисы оплаты. В этом году, например, вышла новая версия приложения «Парковки Москвы» с обновленным интерфейсом и полезным функционалом: там теперь можно исправлять ошибки, допущенные при оплате парковки», - добавил он.

За прошедшие семь лет столичные автомобилисты перестали парковаться на тротуарах и газонах, оставлять машины на проезжей части в несколько рядов, создавая помехи другим транспортным средствам и пешеходам.

Автомобилисты в центре города получили больше возможностей найти свободное парковочное место. Кроме того, уменьшился «блуждающий» трафик, создаваемый водителями, которые ищут свободное место, что сократило перепробеги транспорта и интенсивность движения, снизило количество загрязняющих выбросов и общий уровень шума.

«На деньги, собранные от платных парковок, реализованы тысячи проектов благоустройства столичных дворов. Регулярно на эти средства обновляют детские и спортивные площадки во дворах, ремонтируют тротуары, обустраивают газоны, парковочные карманы и пешеходные ограждения, а также восстанавливают дорожную разметку», - уточнил Гривняк.