РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 ноя. В нескольких населенных пунктах Домодедова 5 ноября ожидается нарушение электроснабжения в связи с проведением плановых работ, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с проведением плановых работ по замене силового трансформатора ожидается нарушение электроснабжения в селе Домодедова в промзоне, на улице Преснова, и в магазине Райпо», – говорится в сообщении.

Также отключение электроэнергии ожидается в микрорайоне Востряково, в СНТ «Новое Заборье» и в микрорайоне Барыбино в СНТ «Нива» и «Яновский ручей».

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно в разделе «Плановые отключения» на сайте ПАО «МОЭСК» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.