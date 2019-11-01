РИАМО - 1 ноя. Погода в последние дни подтверждает свое изменчивое состояние, в ближайшее время жителей европейской части РФ ожидает легкая гололедица, сообщил журналистам в пятницу исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Три дня тому назад в наших прогнозах впервые появилось слово гололедица. В ближайшие дни будет легкая голоденица. Хотел бы предупредить об этом всех жителей европейской территории России. От Мурманска до центральных черноземных областей нужно быть предельно внимательными», - подчеркнул Вильфанд.

Он отметил, что в центральной России будет облачно с небольшими осадками и особенно в субботу и воскресенье. Будет две фазы - дождь и мокрый снег. Поскольку погода будет ветреной, осадки будут подмерзать и образовывать гололедицу.

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