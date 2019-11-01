РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. Огнеборцы ликвидировали пожар в гараже на Школьной улице в микрорайоне Львовский Подольска, в результате возгорания обгорел автомобиль Hyundai, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу в 6:37 поступило сообщение о пожаре в гараже на улице Школьная. К месту вызова были направлены дежурные подразделения пожарной охраны. К прибытию первых пожарных расчетов происходил выход дыма из ворот гаража.

«Создавалась угроза рядом стоящим гаражам на расстоянии 800 метров. В результате пожара выгорела обшивка гаража на площади 10 квадратных метров и обгорел автомобиль Hyundai Sonata. Пострадавших на пожаре нет. Пожарные ликвидировали возгорание в 7:18, а в 10:27 полностью ликвидировали его последствия», – говорится в сообщении.

Всего в тушении принимали участие две единицы техники и шесть человек.