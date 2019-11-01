В пятницу, 1 ноября, вступил в силу ряд законов, касающихся повседневной жизни россиян. Среди них скандально известный закон о «суверенном интернете», новые правила сертификации молочной продукции и электронные процедуры для автолюбителей. Обо всех изменениях подробнее читайте в материале РИАМО.

«Суверенный интернет»

С 1 ноября у жителей России будет суверенный интернет. Вступает в силу закон, который, по словам разработчиков, обеспечит бесперебойную работу российского сегмента Всемирной сети в случае возникновения угроз извне или других нештатных ситуаций. Для этого предполагается создание дублирующей инфраструктуры.

С момента начала обсуждения в Госдуме законопроект вызвал волну критики как среди представителей власти (в частности, в Счетной палате) и бизнес-сообщества, так и среди простых граждан. Критики говорят о возможных последствиях: подорожании интернета, проблемах со скоростью и, главное, - массовых блокировках.

Законодатели уверяют, что изменения не коснутся рядовых пользователей. Действие закона о независимом Рунете направлено на усиление контроля за передаваемыми за рубеж данными, а также на блокировку представляющих опасность ресурсов.

Практическая реализация закона поручена структурам Роскомнадзора – ведомства, которое отвечало за блокировку мессенджера Telegram.

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Обязательная установка тахографов

На автобусах и грузовых автомобилях массой более 3,5 тонны теперь обязательна установка тахографов – контрольных устройств, которые регистрируют скорость автомобиля, режим труда и отдыха водителей. Действие закона распространяется на физических и юридических лиц.

Закон направлен на контролирование режима труда и отдыха водителей пассажирского и грузового транспорта. Ведь зачастую работодатели толкают водителей на переработки, ведущие к переутомлению и снижению внимательности, что повышает риски возникновения опасных ситуаций на дорогах. Теперь юридические и должностные лица будут нести ответственность, если установленный ими режим работы для сотрудников не соотносится с принятыми нормами.

Штраф для водителей, нарушающих нормы, составит от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 7 тысяч до 10 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 15 тысяч до 25 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

За отказ от установки проверяющего оборудования предусмотрены штрафы в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей - для водителей и от 5 тысяч до 10 тысяч рублей - для должностных лиц.

Электронные ПТС и оформление ДТП

Незначительные ДТП с 1 ноября смогут оформить без заполнения бланков жители Московского региона, а также Петербурга и Ленинградской области. Раньше при оформлении ДТП без вызова сотрудников ГИБДД нужно было заполнять бумажные бланки для страховых компаний, однако сейчас порядок изменился. Теперь для передачи данных можно воспользоваться приложением «Госуслуги», телематическим устройством или системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Также с 1 ноября владельцам новых автомобилей начнут выдавать электронные паспорта транспортных средств. Владельцы старых, бумажных, ПТС смогут заменить их на электронные, но это необязательно.

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Усиленный контроль за «молочкой»

Питьевое молоко, кисломолочные продукты и мороженое теперь должны проходить обязательную электронную ветеринарную сертификацию. Принятие этой меры направлено на борьбу с фальсификацией товаров.

Соответствующие изменения внесены в информационную систему «Меркурий», которая регулирует грузы, за которыми установлен ветеринарный контроль. По мнению авторов инициативы, изменения поспособствуют повышению качества оформления документов на продукцию и позволят отслеживать товары.

По мнению некоторых экспертов, введение этой меры может спровоцировать рост цен на молочную продукцию в размере до 10%.

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