РИАМО - 1 ноя. Для создания благоприятной погоды 7 ноября, в день проведения реконструкции парада 1941 года на Красной площади, могут использовать самолеты, предварительно, в этот день ожидаются небольшие дожди, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень значимым будет прогноз на 7 ноября, потому что в этот день будет проходить парад и погода будет играть значительную роль, и мне кажется, что на нее будет оказываться, если понадобится, активное воздействие. Пока прогноз очень осторожный - облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, температура составит 5-10 градусов тепла», - сказал Вильфанд.

Вильфанд отметил, что парад в 1941 году состоялся благодаря соответствующей погоде - в то время превалировала немецкая авиация, и при ясной погоде его провести было бы невозможно. Он также добавил, что для создания благоприятной погоды 7 ноября могут использовать самолеты со специальными реагентами на борту.

«Далеко не всегда возможно воздействовать на погоду. Но в ряде случаев это действительно очень продуктивный процесс. <...>. Над территорией, находящейся далеко от Москвы, с помощью самолетов или пушек в облаках рассеиваются реагенты. Этот процесс длится какое-то время, несколько десятков минут. Для каждого облака подбираются специальные реагенты. В конце концов над Москвой облака уже проходят обезвоженные. Такой процесс будет осуществляться и в этом году. Если это невозможно, то будет такой прогноз», - добавил Вильфанд.

Седьмого ноября на Красной площади в столице состоится торжественный марш, посвященный 78-й годовщине военного парада 1941 года, в нем примут участие более 3 тысяч человек.