РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 ноя. Ученики детской школы искусств №8 подмосковной Балашихи сыграли на новых фортепиано, аккордеонах и баяне на методическом дне школ искусств Балашихи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Новые музыкальные инструменты появились в детской школе искусств №8 в рамках национальной программы «Культура».

«Три концертных рояля, шесть фортепиано, два аккордеона и учебный баян появились в рамках национальной программы «Культура» в детской школе искусств №8 (в Балашихе – ред.)», – сказала заместитель начальника управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова.

Она добавила, что в ходе методического дня школ искусств Балашихи, на новых инструментах сыграли ученики и выпускники ДШИ №8.

В ноябре 2019 года в рамках национального проекта «Культура» в школу также будет передан концертный баян. Инструменты приобретаются за счет средств областного и муниципального бюджетов.