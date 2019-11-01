РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 ноя. На территории Люберецкого завода «Пластмасс» обнаружили контейнеры, которые использовали для несанкционированного сжигания отходов, сообщается в Instagram-аккаунте управления по охране окружающей среды администрации Люберец.

Завод находится по адресу: Проектируемый проезд №4296, 4.

«На территории Люберецкого завода «Пластмасс» обнаружены новые источники выбросов в виде контейнеров, используемых для несанкционированного сжигания отходов. Ведется административное разбирательство. Ситуация на контроле администрации», – говорится в сообщении.

В ближайшее время контейнеры будут демонтированы и вывезены арендатором территории.