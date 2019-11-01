РИАМО - 1 ноя. Со 2 по 4 ноября в Москве пройдет фестиваль «День народного единства», мероприятия пройдут на девяти фестивальных площадках, а 4 ноября также будут работать 21 площадка в столичных парках, проведут более 150 спектаклей и концертов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В рамках праздника также будут работать ярмарки и проводиться соревнования.

«Например, Московский историко-этнографический театр покажет спектакль «Терская история» о быте, праздниках и воинских подвигах терских казаков, а театр «Процесс» - «Сказки народов европейской части России» и «Сказки народов азиатской части России», - говорится в сообщении.

Гости мероприятия на Манежной площади смогут увидеть большой иммерсивный спектакль режиссера Сергея Котюха, в рамках которого смогут совершить своеобразное путешествие по всей России. Показы его будут проводиться во все дни фестиваля. Кроме традиционных спектаклей и постановок, гостей ждут кукольные представления.

На площади Революции пройдет выступление команды КВН «Будем дружить семьями». На Профсоюзной улице, а также на улице Перерва и Матвеевской в разные дни фестиваля выступит популярная певица SHENA?.

Также запланированы концерты Родиона Газманова, кавер- и фолк-групп «Жюль Верн», «Любо-Мило», «Крапива», Monkey Folk и акапелла-бэндов CoffeeTimeBand, Russian Acappella Band. Свои шоу представят также московские вокальные и хореографические студии.

«Кроме того, в программе - более 350 творческих и кулинарных мастер-классов, 50 спортивных игр. Участие во всех событиях – бесплатно», - отмечается в материале.

Ознакомиться с полной программой фестиваля «День народного единства» можно найдете на сайте «Московских сезонов».