РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 ноя. В подмосковном Подольске операторы системы-112 рассказали воспитанникам детсада №8 о работе экстренных служб и едином номере «112», сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках проведения месячника по гражданской обороне 31 октября операторы системы-112 провели занятия с воспитанниками детского сада №8 «Теремок» городского округа Подольск.

«Операторы в доступной игровой форме рассказали детям, что такое единый номер вызова экстренных оперативных служб, в каких ситуациях нужно звонить на номер «112», как вести себя в чрезвычайных ситуациях», – говорится в сообщении.