РИАМО – 1 ноя. Твердотопливные межконтинентальные ракетные комплексы стационарного базирования «Ярс», которые ранее приняли на вооружение в Калужской области, прошли проверку, их загрузили в пусковую установку, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Комплекс «Ярс» загрузили в шахтную пусковую установку при помощи специального транспортно-загрузочного агрегата. Благодаря ему новейшие баллистические ракеты были доставлены на позицию. Операция по загрузке твердотопливных межконтинентальных «Ярсов» с разделяющейся головной частью заняла несколько часов», - говорится в материале.

Новый ракетный комплекс приняли на вооружение для усиления боевых возможностей ракетных войск стратегического назначения (РВСН) по преодолению систем противоракетной обороны. Они также помогут укрепить потенциал ядерного сдерживания.

В РВСН модернизируют не только вооружение, но и создают новую инфраструктуру. Основной задачей сейчас является подготовка дежурных сил, а также личного состава боевого дежурства.