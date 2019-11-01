РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 ноя. Более 50 участников похода преодолели 17 километров по Озерному лесопарку Балашихи, они отработали технику параллельной переправы по веревкам и переправу-маятник, сообщила «РИАМО в Балашихе» организатор похода Ольга Трунина.

Поход состоялся в конце октября и был организован для участников занятий «Спортивный туризм» и туристического кружка МБУ ДОЦ «Созвездие», «Вершина» в школе №29, а также воспитанников туркружков Богородицерождественской и Троицкой воскресных школ.

«В походе приняли участие 52 человека. Мы прошли 17 километров по Озерному лесопарку. Участники были разделены на группы по 12-14 человек, и каждая группа шла к месту встречи по своему маршруту, ориентируясь по карте. На озере в имении Алмазово учащиеся натянули веревочные переправы и приготовили обед в котелках», – сказала Трунина.

Она добавила, что после обеда участники отрабатывали технику параллельной переправы по веревкам и переправу-маятник. В завершение программы были проведены небольшие соревнования по прохождению трассы из пяти переправ на время.

Маршрутный лист похода №18/19 был выдан городской станции юных туристов города Ногинска.

«Теперь мы готовимся к серьезному испытанию – двухдневному походу по Подмосковью, который состоится с 3 по 4 ноября для подготовленной группы ребят от 13 лет и их родителей», – заключила Трунина.