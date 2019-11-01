РИАМО - 31 окт. На северо-западе столицы с 4 ноября изменится схема движения транспорта в двух проездах в связи со строительными работами на Волоколамском шоссе, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

В Проектируемом проезде №4089 будет запрещена остановка в зоне действия знака 3.27 или разметки 1.4 в связи с оптимизацией движения на дорогах.

В Проектируемом проезде №4087 будет введено двухстороннее движение, и также водители не смогут совершить остановку в зоне действия знака 3.27 или разметки 1.4.