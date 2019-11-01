Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина
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1 ноября проводится «Большой этнографический диктант». Вы можете проверить свой уровень этнографической грамотности вместе с РИАМО.
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (1/14)
Россия входит в число наиболее многоязычных стран мира. Сколько языков и диалектов используют жители современной России?
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (2/14)
Россия – федеративное государство, состоящее из равноправных субъектов: республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов. Столько республик в составе Российской Федерации?
Фото Максим Богодвид © РИА Новости
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Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (3/14)
Шедевры деревянного зодчества сохраняются в музеях под открытым небом во многих регионах России. Знаете ли вы, где находится всемирно известный музей-заповедник «Кижи»?
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (4/14)
В казачьей песне поется: «Ойся, ты ойся, ты меня не бойся…» Кто такие эти «ойся»?
Фото Александр Кожохин © Фотобанк МО
Чеченцы или ингуши
Татары или башкиры
Черкесы или адыгейцы
Это вообще не народ, а просторечное название сельских жителей
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (5/14)
Многие народы России изготовляют напитки из кислого молока: кумыс, айран, йетшура. А как называется кисломолочный напиток в традиционной русской кухне?
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (6/14)
Алтайские народные сказители, кайчы, аккомпанируют себе на необычном инструменте – топшура (похож на домбру). Из чего делают струны для него?
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (7/14)
Одна из мировых религий – буддизм распространена в основном в Азии. Назовите единственный регион буддизма на территории Европы.
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (8/14)
В Нижегородской области расположено озеро Светлояр, с которым связана легенда о Китеж-граде. На его берегах с XVII века селился этот народ.
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (9/14)
Удмурты называют его Тол Бабай, буряты – Сагаан Убугун, чуваши – Хёл Муччи, якуты – Чысхаан, тувинцы – Соок-Ирей, карелы – Паккайне, татары и башкиры – Кыш Бабай, марийцы – Йушто Кугыза. Под каким именем он известен каждому жителю России?
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (10/14)
Во время войны 1812 года французы называли представителей этого народа «северными амурами» за виртуозную стрельбу из лука. О ком речь?
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (11/14)
Какой из языков России занесен в Книгу рекордов Гиннесса из-за количества падежей (более 40)?
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (12/14)
Всем известен традиционный русский кокошник. А представительницы какого народа в XVIII-XIX веках носили на голове айшон?
Фото Ксения Сидорова © РИАМО
Удмурты
Белорусы
Чуваши
Мордва-мокша
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (13/14)
Самая северная территория Ямало-Ненецкого автономного округа – остров Белый в Карском море. Это священный остров для ненцев. По преданию, на него нельзя брать женщин, чтобы не разозлить хозяина этих земель – Сэра Ирика. Как переводится на русский это имя?
Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (14/14)
Что традиционно используют кочевые народы Сибири для определения времени?
Дитя мегаполиса
Кажется, вас совсем не интересует то, что происходит за границей МКАД. Но, может, вы хорошо разбираетесь в традициях народов Средиземья и Вестероса? Или ваш конек – география Скайрима?
Любознательный
Вы достаточно хорошо разбираетесь в культуре и традициях народов нашей страны. Ваш кругозор заставит позавидовать многих. Вы способны удивить друзей самыми неожиданными познаниями.
Этнограф
Наверное, вы профессионально изучаете культуру и традиции народов России. Либо нашей викториной решил размяться Вассерман.
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