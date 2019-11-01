Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина 14 вопросов | Пройден 11 раз 1 ноября проводится «Большой этнографический диктант». Вы можете проверить свой уровень этнографической грамотности вместе с РИАМО. Начать тест

Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (1/14) Россия входит в число наиболее многоязычных стран мира. Сколько языков и диалектов используют жители современной России? Фото gifer.com © Около 50 языков До 100 языков До 200 языков Более 200 языков

Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (2/14) Россия – федеративное государство, состоящее из равноправных субъектов: республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов. Столько республик в составе Российской Федерации? Фото Максим Богодвид © РИА Новости 21 22 28

Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (3/14) Шедевры деревянного зодчества сохраняются в музеях под открытым небом во многих регионах России. Знаете ли вы, где находится всемирно известный музей-заповедник «Кижи»? Фото wikimedia.org © Республика Карелия Севастополь Удмуртская Республика Москва

Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (4/14) В казачьей песне поется: «Ойся, ты ойся, ты меня не бойся…» Кто такие эти «ойся»? Фото Александр Кожохин © Фотобанк МО Чеченцы или ингуши Татары или башкиры Черкесы или адыгейцы Это вообще не народ, а просторечное название сельских жителей

Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (5/14) Многие народы России изготовляют напитки из кислого молока: кумыс, айран, йетшура. А как называется кисломолочный напиток в традиционной русской кухне? Фото pixabay.com © Тан Варенец Йогурт Суорат

Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (6/14) Алтайские народные сказители, кайчы, аккомпанируют себе на необычном инструменте – топшура (похож на домбру). Из чего делают струны для него? Фото wikimedia.org © Из жил животных Из крапивы Из кожи Из конского волоса

Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (7/14) Одна из мировых религий – буддизм распространена в основном в Азии. Назовите единственный регион буддизма на территории Европы. Фото gifer.com © Республика Башкортостан Республика Калмыкия Республика Саха (Якутия) Республика Бурятия

Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (8/14) В Нижегородской области расположено озеро Светлояр, с которым связана легенда о Китеж-граде. На его берегах с XVII века селился этот народ. Фото tvr24.tv © Марийцы Татары Русские Удмурты

Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (9/14) Удмурты называют его Тол Бабай, буряты – Сагаан Убугун, чуваши – Хёл Муччи, якуты – Чысхаан, тувинцы – Соок-Ирей, карелы – Паккайне, татары и башкиры – Кыш Бабай, марийцы – Йушто Кугыза. Под каким именем он известен каждому жителю России? Фото wikipedia.org © Леший Дед Мороз Домовой Кощей Бессмертный

Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (10/14) Во время войны 1812 года французы называли представителей этого народа «северными амурами» за виртуозную стрельбу из лука. О ком речь? Фото wikimedia.org © Чеченцы Карелы Башкиры Русские

Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (11/14) Какой из языков России занесен в Книгу рекордов Гиннесса из-за количества падежей (более 40)? Фото пресс-служба фестиваля «Московские сезоны» © Табасаранский Даргинский Чеченский Ульта

Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (12/14) Всем известен традиционный русский кокошник. А представительницы какого народа в XVIII-XIX веках носили на голове айшон? Фото Ксения Сидорова © РИАМО Удмурты Белорусы Чуваши Мордва-мокша

Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (13/14) Самая северная территория Ямало-Ненецкого автономного округа – остров Белый в Карском море. Это священный остров для ненцев. По преданию, на него нельзя брать женщин, чтобы не разозлить хозяина этих земель – Сэра Ирика. Как переводится на русский это имя? Фото pixabay.com © Белый Ветер Белый Старик Белый Медведь Белый Огонь

Кто такой Кыш Бабай и в каком языке 40 падежей? Этнографическая викторина (14/14) Что традиционно используют кочевые народы Сибири для определения времени? Фото wikipedia.org © Периоды активности насекомых Собачий лай Периодичность появления диких животных около домашних оленей Лучи солнца, проникающие сквозь дымовое отверстие жилища

Дитя мегаполиса Кажется, вас совсем не интересует то, что происходит за границей МКАД. Но, может, вы хорошо разбираетесь в традициях народов Средиземья и Вестероса? Или ваш конек – география Скайрима? Фото gifer.com © Поделиться результатом

Любознательный Вы достаточно хорошо разбираетесь в культуре и традициях народов нашей страны. Ваш кругозор заставит позавидовать многих. Вы способны удивить друзей самыми неожиданными познаниями. Фото gifer.com © Поделиться результатом

Этнограф Наверное, вы профессионально изучаете культуру и традиции народов России. Либо нашей викториной решил размяться Вассерман. Фото wikimedia.org © Поделиться результатом

Интересующийся Что-то про народы, населяющие Россию, вы явно слышали. Но можете и перепутать удмуртов с бурятами. Чтобы не попасть впросак, почаще смотрите образовательные шоу, проходите тесты или участвуйте в этнографических диктантах. Фото gifer.com © Поделиться результатом

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