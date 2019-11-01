РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. В подмосковном Подольске сотрудники УК заменили почтовые ящики на новые в одном из домов на бульваре 65-летия Победы, сообщается на странице «МУП Дез-Г-Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске сотрудники управляющей компании МУП «ДЕЗ» произвели замену старых почтовых ящиков на новые в многоквартирном доме №8 по улице бульвар 65-летия Победы», – говорится в сообщении.

Также рабочие заменили старые качели на новые во дворе дома №7 по улице Московская.