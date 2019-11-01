РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 ноя. Компания «Союзснаб» из подмосковного Красногорска совместно с фондом содействия инновациям поддержит молодых ученых в области биотехнологий, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Фонд содействия инновациям и АО «Союзснаб» запустили совместный конкурс «УМНИК-Союзснаб». Целью конкурса является поддержка проектов молодых ученых в области биотехнологий в интересах предприятий агропромышленного комплекса (АПК)», – говорится в сообщении.

АО «Союзснаб» стало второй коммерческой компанией, с которой организовали совместный с фондом содействия инновациям конкурс по программе «УМНИК».

«Программа предусматривает поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей в возрасте от 18 до 30 лет. Согласно положению о конкурсе, победитель получит грант на сумму 500 тысяч рублей на реализацию проекта», – сказал зампред правительства региона Вадим Хромов.

Кроме того, компания обязуется содействовать проектам победителей конкурса путем консультирования и предоставления материально-технической базы, оплаты проживания на базе организации, а также, по соглашению между АО «Союзснаб» и грантополучателем, выделения софинансирования работ по договору в размере 200 тысяч рублей, выплачиваемых грантополучателю равными частями на каждый этап работ.

Подать заявку на участие можно до 25 ноября по 8 фокусным тематикам в области биотехнологий АПК. Финал конкурса пройдет 16 декабря в Красногорске.

«Мы уверены, что конкурс «УМНИК-Союзснаб» – прекрасная возможность для молодых инноваторов, разрабатывающих наукоемкие решения в сфере биотехнологий, реализовать проект в партнерстве с крупной компанией и получить значимую поддержку на развитие идеи», – отметил руководитель группы программы «УМНИК» фонда содействия инновациям Антон Сорокин.