РИАМО - 1 ноя. Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Чехове, не месте работают 59 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В пятницу в 08:43 поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: Московская область, Чехов, улица Комсомольская, владение 3.

«На место убыла оперативная группа Чеховского пожарно-спасательного гарнизона. В 10:10 локализация на площади 1,7 тысячи квадратных метров. В 11:14 - ликвидация открытого горения. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

На месте возгорания работают 16 единиц техники, 59 человек, из них от МЧС: 27 человек и семь единиц техники.