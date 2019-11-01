РИАМО - 1 ноя. В октябре на портале госуслуг Подмосковья на появилась новая электронная услуга — подача декларации о характеристиках объекта недвижимости в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Раньше для получения этой услуги нужно было лично обращаться в центр кадастровой оценки или МФЦ. Теперь для этого даже не нужно выходить из дома.

«Чтобы воспользоваться услугой, физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям необходимо авторизоваться на региональном портале госуслуг и заполнить форму декларации независимо от времени суток с помощью компьютера или мобильного устройства, подключенного к Сети», - говорится в сообщении.

Этот документ нужен для корректировки величины кадастровой стоимости объекта недвижимости в случае несоответствия сведений, содержащихся в ЕГРН, фактическим данным.

Портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья позволяет получать онлайн 166 госуслуг. Также с его помощью можно отслеживать ход рассмотрения обращения. На сегодняшний день порталом пользуются 4,6 миллиона человек. Еженедельно к нему присоединяется 60 тысяч новых пользователей.