РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 ноя. В пятницу в информационно-методическом центре Подольска свыше 50 человек приняли участие в акции «Большой этнографический диктант», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В пятницу в различных городах России, в том числе и в Подольске прошла Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», в рамках которой все желающие могли проверить свои знания о народах страны и общий уровень этнокультурной грамотности. В округе площадкой проведения диктанта стало муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-методический центр».

«Данная акция проводится в России уже в четвертый раз и соответственно в четвертый раз проводится и в информационно-методическом центре округа. Он позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности и способствует укреплению межнационального мира, гармонизации межэтнических отношений, а также привлечению внимания к этнографической науке. В текущем году в акции приняли участие свыше 50 человек, среди которых были школьники, учителя и обычные жители», – сказала одна из организаторов акции Оксана Белоусова.

Она отметила, что акция организована Федеральным агентством по делам национальностей и министерством национальной политики Удмуртской Республики. Ознакомиться с результатами диктанта участники смогут по идентификационным номерам на сайте акции и Федерального агентства по делам национальностей.

Текст диктанта включал 30 тестовых заданий – 20 вопросов общефедеральной базы и 10 вопросов из региональной части. Для тех, кто не смог проверить свои знания на региональных площадках, будет организовано онлайн-тестирование на официальном сайте акции с 1 по 4 ноября. Там же до 10 ноября будут опубликованы правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок.