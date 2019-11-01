РИАМО - 1 ноя. Управление Роспотребнадзора по Московской области вместе с администрацией Мытищ провело встречу с бизнес-сообществом округа, в которой приняли участие около 200 человек, сообщается на сайте управления.

«На встрече присутствовали представители промышленных организаций, крупных торговых объектов, сферы ЖКХ, спорта, транспорта и других организаций. общей численностью около 200 человек», — говорится в сообщении.

На встрече рассмотрели вопросы современных подходов к организации контрольно-надзорных мероприятий, риск-ориентированного планирования контрольно-надзорной деятельности, уведомительный порядок начала деятельности, требования к размещению предприятий торговли и общественного питания, изменения требований, касающихся выкладки молочной продукции в торговом зале предприятий продовольственной торговли.