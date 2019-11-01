РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 ноя. В Королеве 16 ноября откроется выставка фотоколлажей о Марине Цветаевой «Я бы хотела жить с вами в маленьком городе», говорится в сообщении пресс-службы Центральной библиотечной системы.

Выставка откроется в библиотеке-филиале №13 Королева на улице Грабина, дом №1.

«В библиотеке Королева с 16 ноября по 16 декабря будет проходить выставка фотоколлажей из фондов Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, посвященная последнему периоду жизни Марины Цветаевой», – говорится в сообщении.

На выставке будут представлены фотографии экспозиции мемориального музея в бывшем доме Бродельщиковых, где жила эвакуированная из Москвы Цветаева и ее сын Георгий.

Выставка будет работать ежедневно (кроме среды) с 11:00 до 19:00 в читальном зале библиотеки. Вход свободный.