РИАМО - 1 ноя. В пятницу подмосковные делегаты провели презентацию инвестиционного потенциала региона для турецких деловых кругов в Стамбуле, где ранее состоялась встреча заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова с заместителем генерального секретаря мэрии Стамбула Муратом Языджы, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Мы с господином Языджы договорились о разработке совместной программы поддержки импорта турецкой продукции и экспорта подмосковных товаропроизводителей, в которой особое внимание будем уделять электронике, сельскому хозяйству и производству автокомпанентов», - сказал Хромов.

На встрече обсудили развитие товарооборота между Россией и Турцией, а именно: увеличение экспорта и импорта товаропроизводителей Стамбула и Подмосковья, развитие туризма, сотрудничество в различных сферах: в культуре, медицине и гостиничном бизнесе.

«За первое полугодие 2019 года товарооборот региона с Республикой по итогам прошлого года увеличился почти на 40% и составил 682,4 миллиона долларов США, а за первое полугодие 2019 года уже достиг 257,2 миллиона долларов США, что говорит о продолжающемся росте», - отметил Хромов.

Хромов и Языджы договорились об оказании Турецкой Республикой поддержки в сфере борьбы с сердечными заболеваниями, а Подмосковье поделится знаниями в цифровизации государственных услуг и управлением территориями.

У Стамбула есть хороший опыт в создании инфраструктуры для туристов, так как в городе находится наибольшее количество именно исторических достопримечательностей Турции, и число приезжающих в город сегодня не уступает по популярности курортным городам Анталье и Аланье.

Презентация инвестиционного потенциала региона для турецких деловых кругов прошла по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Встречи в Стамбуле и Бурсе состоялись 31 октября и 1 ноября.